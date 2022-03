WhatsApp, arriva la reazione ai messaggi

Una novità per gli utenti dell'app di messaggistica

Ennesima novità per tutti quelli che usano l’app di messaggistica WhatsApp. Gli utenti potranno esprimere il proprio gradimento o alcune sensazioni in particolare, senza necessità di inviare un messaggio al proprio contatto.

La novità, però, ancora non è in funzione per tutti. Sarà necessaria una fase di test, solo dopo sarà disponibile l’aggiornamento che tutti potranno scaricare.

Per la reazione, come avviene già su Facebook, sarà sufficiente premere su un messaggio per aprire un mini-pannello, composto da una serie di icone. Gli utenti potranno rispondere con varie emoji, pronte a rappresentare diversi stati d’animo: approvazione, sorpresa, delusione, amore ecc….

Similmente a quanto accade con Instagram, una volta che la reazione sarà stata inviata, comparirà in basso a destra rispetto al messaggio.