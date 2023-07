Wimbledon, termina al primo turno l’avventura di Cecchinato

Passa il cileno Nicolas Jarry

È durata soltanto un turno l’avventura di Marco Cecchinato sui prestigiosi campi in erba di Londra. Nel primo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del “Grande Slam” in corso di svolgimento presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club, il tennista siciliano, numero 89 del mondo, si è arreso di fronte al cileno Nicolas Jarry, numero 28 del ranking ATP e 28esimo favorito del seedin. L’incontro è terminato con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 6-1.