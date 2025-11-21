YouTuber dà fuoco alla sua Ferrari da 400mila dollari: arrestato

Il video del rogo della supercar ha registrato oltre 16 mlioni di views

Cody Detwiler, un famoso YouTuber che vanta oltre 10 milioni di iscritti al suo canale “WhistlinDiesel”, è stato arrestato. Il 27enne è accusato di aver evaso le tasse in riferimento all’acquisto di una Ferrari F8 Tributo da 400mila dollari.

Si tratta della stessa supercar, acquistata nel gennaio 2023 a cui lo YouTuber aveva dato fuoco nell’agosto dello stesso anno. Il video che mostrava il bolide in fiamme in un campo era intitolato: “Il modo più veloce per perdere mezzo milione di dollari. La mia Ferrari è sparita”.

L’arresto dello YouTuber che aveva incendiato la sua Ferrari

Nel filmato visto più di 16 milioni di volte affermava che l’auto sportiva “si è ridotta a un mucchio di cenere”. Secondo l’atto d’accusa datato 5 novembre e visionato da WSMV, Detwiler e la sua azienda, WhistlinDiesel LLC, “hanno tentato illegalmente di eludere o evitare il pagamento di una tassa dovuta allo Stato del Tennessee pari o superiore a 500 dollari”.

Lo YouTuber, noto per aver incendiato la sua Ferrari, ha condiviso un video del suo arresto dichiarando la propria innocenza. “E’ tutto al 100% reale. Sei agenti si sono presentati alla mia porta dicendo che avevano un mandato per ‘evasione fiscale’,” ha scritto nella didascalia del fimato che lo mostra mentre viene portato via in manette.

“Ho SEMPRE pagato TUTTE le mie tasse e ancora non so di cosa si tratti, non ho ricevuto alcun tipo di avviso prima di questo,” ha aggiunto. Il 27enne stato rilasciato su cauzione lo stesso giorno e dovrà tornare in tribunale a breve.

