Zafferana Etnea, assalto con l’escavatore per rubare il Bancomat

L'istituto di credito ha garantito la continuità operativa

CATANIA – Prima dell’alba una banda di rapinatori provvista di escavatore è entrata in azione a Zafferana Etnea, nel Catanese, rubando la cassaforte dell’Atm della Banca agricola popolare di Sicilia (Baps). Causati ingenti danni alla struttura. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

La banda dell’escavatore

Sull’episodio è intervenuta la Baps per “informare la clientela e la comunità locale di essere immediatamente adoperata con il massimo impegno. L’obiettivo è garantire la tempestiva ripresa dei servizi e il rapido ripristino della piena operatività”.

“L’area interessata è stata messa in sicurezza”, sottolinea la Baps. “Squadre di tecnici specializzati sono già operativi sul posto per gli interventi di ripristino e la chiusura dei varchi danneggiati”.

Gravi danni alla filiale

“Nonostante i gravi danni subiti all’ingresso della filiale – si legge in una nota – Baps si è già attivata per ridurre al minimo i disagi. La filiale di Zafferana Etnea sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 16 marzo, secondo i consueti orari di sportello”.

“Lo sportello – spiegano –Atm trasportato resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del servizio 24/7 avverrà nel più breve tempo possibile. Compatibilmente – spiegano – con i necessari tempi tecnici di sostituzione dell’apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza”.