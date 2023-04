Zappalà: “Bianco? Poteva fare il padre nobile, io vado avanti”

La proposta di unire i candidati non coalizzati lanciata da Peppino Lipera è stata rispedita al mittente.

CATANIA. Peppino Lipera ha lanciato un appello a tutti i candidati fuori dalle coalizioni affinché ci sia unità. Lanfranco Zappalà, intercettato da LiveSicilia, si tira subito fuori. “Guardi, avevo lanciato il medesimo appello nei mesi addietro, ma nessuno ha aderito. E sono andato avanti. Il tempo è scaduto. Critico, anzi, chi si è prima candidato e poi ritirato. Io ho tenuto la barra dritta sin dall’inizio. Ritengo la politica una cosa seria. Vado avanti. Se qualcuno vuole avvicinarsi, ben venga”.

Zappalà, c’è ancora spazio per ricucire con il Fronte progressista?

“Il Fronte progressista ha commesso un grande errore, quello di chiudere i tavoli tecnici ai soli Pd e M5s. A errore compiuto, stanno cercando di recuperare la scatola nera per capire se è stato un guasto tecnico o un errore umano. Io vado avanti con l’area riformista, liberale e socialdemocratica. Evidentemente, ci sarà uno scontro tra riformisti e progressisti”.

Fra pochi giorni ci sarà la consegna delle candidature, qual è lo stato avanzamento lavori?

“Quello che ho detto mantengo: farò una sola lista, con un programma scritto assieme alla città di Catania, il patto con i catanesi già presentato in conferenza stampa”.

Gli assessori?

“La squadra uscirà al più presto, non si preoccupi”.

Cosa ne pensa dell’intera vicenda di Enzo Bianco, che oggi sostiene Maurizio Caserta?

“Mi spiace. Dopo le tensioni con il Pd e vederlo oggi assieme al M5s, fa male politicamente. Dal punto di vista umano, dopo gli anni di vicinanza, avrebbe potuto aderire tranquillamente al mio progetto. Poteva fare il padre nobile, non l’ha voluto fare”.

C’è amarezza?

“Dispiacere per lui, non tanto per me”.