Zelensky accusa la Russia: “Rubano il grano”

“La comunità mondiale deve aiutare l'Ucraina a sbloccare i porti marittimi, altrimenti la crisi energetica sarà seguita da una crisi alimentare“

1' DI LETTURA

Il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di bloccare l’esportazione di 22 milioni di tonnellate di cibo: “Lo rubano e lo portano da qualche altra parte. La comunità mondiale deve aiutare l’Ucraina a sbloccare i porti marittimi, altrimenti la crisi energetica sarà seguita da una crisi alimentare”.

Al concerto del gruppo rock russo Kiss Kiss a San Pietroburgo centinaia intonano cori contro la guerra. Mosca haintensificato gli sforzi per circondare e piegare la città di Severodonetsk che diventa il vero obiettivo. La commissaria per i diritti umani Denisova: “Severodonetsk nuova Mariupol”. Le truppe di Putin hanno inoltre dispiegato sistemi per il lancio di missili balistici Iskander nell’Oblast di Belgorod. Esplosioni a Kiev. A sorpresa il presidente polacco Duda visita la capitale: “L’Ucraina ha il diritto di decidere il proprio futuro”.