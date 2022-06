Zelensky: “La Russia deporta i bambini ucraini”

“Questo è uno dei crimini di guerra più efferati“

1' DI LETTURA

Domani saranno 100 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina. Nel frattempo la Russia avvia esercitazioni nucleari nella provincia a nordest di Mosca. La risposta arriva dagli Stati Uniti che invieranno a Kiev sistemi missilistici avanzati HIMARS che, secondo quanto dichiarato dal Segretario di Stato Blinken “Kiev non userà missili Usa in Russia”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intanto lancia l’allarme: “La Russia deporta con la forza sia adulti che bambini. Questo è uno dei crimini di guerra più efferati. In totale, più di 200 mila bambini ucraini sono stati deportati finora. Sono orfani dagli orfanotrofi, bambini con genitori e minori non accompagnati”.