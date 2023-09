Zen, i ladri alla scuola Falcone: portati via i climatizzatori

Raid vandalici negli istituti.

PALERMO – Furto nella scuola Giovanni Falcone in via Nicolò Pensabene allo Zen 2. I ladri hanno portato via i climatizzatori che erano stati installati nel plesso scolastico. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. In queste ultime settimane come emerso nel corso di un incontro in prefettura ci sono stati diversi raid vandalici nei plessi scolastici come a Villa Ciambra dove qualcuno ha fatto irruzione nella scuola materna e hanno messo a soqquadro i locali.