La possibile escalation nel quartiere

PALERMO- Danneggiata una vettura allo Zen a Palermo. Ieri una Fiat 500 era stata presa a pallettoni la scorsa notte una Fiat 600 è stata data alle fiamme in via Marco Fanno.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gli agenti di polizia per verificare se il rogo della vettura sia in qualche modo legato alla escalation di intimidazioni e ferimenti che si sono registrati in questi ultimi giorni. La tensione nel quartiere alla periferia di Palermo resta molto alta.