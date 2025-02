I carabinieri sono intervenuti in un laboratorio a Linguaglossa

LINGUAGLOSSA (CATANIA) – Dolci, ma anche insaccati, erano conservati senza rispettare le norme igienico-sanitarie. Per questo i carabinieri del Nas hanno sequestrato 20 chili di alimenti privi di certificazione, ed elevato multe per 2.500 euro, ai responsabili di un bar pasticceria di Linguaglossa.

In azione i militari della compagnia di Randazzo e della stazione di Linguaglossa. L’azione rientra nelle verifiche mirate effettuate dagli investigatori per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e tutelare la salute dei consumatori in vista di San Valentino e di Carnevale.

Il laboratorio e le carenze igieniche

Il sequestro è arrivato nel laboratorio di un bar-pasticceria del centro. I prodotti sequestrati spaziano dai dolciumi agli insaccati: zeppole di riso, panzerotti dolci misti, cornetti surgelati, brioche fresche, pangrattato, salumi, prodotti caseari, olio, mele e altri generi alimentari.

Tutti erano stati conservati senza rispettare le norme sanitarie, in locali non adeguatamente areati. I militari hanno inoltre riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e criticità strutturali all’interno dell’attività, elementi che hanno reso necessaria l’immediata segnalazione all’ASP di Catania per i successivi accertamenti.

La minaccia per i consumatori

I controlli igienico-sanitari svolti dai Carabinieri sono fondamentali, specialmente durante le festività in cui vi è un maggiore afflusso di clienti.

La vendita di alimenti privi di tracciabilità, conservati in condizioni inadeguate o manipolati senza il rispetto delle norme di sicurezza alimentare, rappresenta una grave minaccia per i consumatori.