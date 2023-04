Confindustria Sicilia incontra Tamajo: Zes e Pnrr al centro del dibattito

Un tavolo operativo sui grandi temi strategici per lo sviluppo dell'isola

Un protocollo sulle Zes, la riperimetrazione delle ZES e l’ampliamento dei settori economici che possono andare in regime semplificato, una nuova strategia per il recupero, la manutenzione, lo sviluppo delle zone industriali, nell’ottica dell’attrazione degli investimenti esteri, la transizione energetica in Sicilia nel polo siracusano, un prolungamento della moratoria sui mutui alle imprese, i contratti di sviluppo e i tetti ai contributi alle imprese, l’area industriale di crisi complessa di Termini Imerese.

Un tavolo operativo sui grandi temi strategici per lo sviluppo della Sicilia tra Regione Siciliana e Confindustria Sicilia è stato avviato oggi al termine di un confronto diretto tra gli imprenditori del sistema Confindustria in Sicilia, l’assessore regionale delle Attività Produttive Edy Tamajo, il commissario straordinario della Zes Sicilia Occidentale, Carlo Amenta, il direttore generale dell’Irfis, Giulio Guagliano, il commissario dell’Irsap Marcello Gualdani.

“Un pandemia, una guerra, una crisi energetica, un’onda inflattiva e recessiva. Le imprese stanno sopportando il prezzo di un’epoca che mai sarebbe stata prevedibile. La Regione sta garantendo al mondo delle imprese ascolto e collaborazione. Abbiamo davanti tanta strada da fare”.

“Ringrazio il presidente Albanese per l’invito di oggi. Attraverso questa riunione ho recepito numerosi suggerimenti da tutti gli imprenditori che sono arrivati da tutta la Sicilia. In maniera molto pragmatica posso dire che ho già chiesto al presidente Albanese di redigere un “plan” grazie al quale, nei prossimi giorni tratteremo ogni argomento discusso, cercando di trovare la strada giusta tutti insieme. Non smetto di ripetere che il dialogo con gli imprenditori e le associazioni di categoria è necessario e utile per dare una svolta al tessuto economico siciliano”.