Zes, Musumeci: “Un’opportunità strategica per tutti”

CATANIA – “Le Zone economiche speciali sono una opportunita’ strategica a disposizione di tutti, ma per essere raccolta ha bisogno delle imprese in grado di utilizzarla. Servono imprenditori vocati al rischio, competenti e strutturati, che producono merci richieste dal mercato”. Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, partecipando a un incontro sulle Zes nell’isola nella sede di Confindustria Catania organizzato dall’ufficio del commissario della Zes della Sicilia orientale in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Catania, la Cna etnea e l’associazione degli industriali.

Nell’area orientale sono già stati attivati investimenti per 50 milioni di euro. “Naturalmente – ha sottolineato il governatore – dobbiamo considerare il contesto in cui le Zes si trovano ad operare in Sicilia, all’interno di un territorio dove la rete infrastrutturale non e’ mai stata pensata e realizzata in funzione delle imprese, come invece al Nord. Dobbiamo cambiare dunque approccio, anche culturale, per ottenere risultati concreti dalle Zes, che non dobbiamo guardare come la soluzione immediata di tutti i nostri problemi. La Regione – ha ricordato Musumeci – si e’ data finalmente uno strumento di programmazione come il Piano industriale regionale, ma questa e’ una partita che si vince tutti assieme. Il governo regionale e’ al fianco degli industriali per le iniziative gia’ messe in cantiere, per quelle che prenderanno il via nei prossimi mesi e per quello che potremo avviare nel futuro”.