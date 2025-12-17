Zes Unica, allarme di Sicindustria: “Mancano 210milioni di coperture”

La nota del presidente Rizzolo a Schifani, Dagnino e Tamajo

PALERMO – Circa 210milioni di euro di credito d’imposta per la Zes Unica rischiano di restare senza copertura in Sicilia. L’allarme è stato lanciato dal presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, che ha inviato una nota ufficiale al governatore Renato Schifani e agli assessori Alessandro Dagnino ed Edy Tamajo per sollecitare un intervento economico della Regione Siciliana volto a integrare i fondi nazionali.

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, le imprese siciliane hanno richiesto crediti per oltre 830 milioni di euro. Nonostante il riparto nazionale e l’ulteriore stanziamento previsto dal Ministero dell’Economia, resta scoperto circa il 25% delle somme richieste, pari appunto a 210 milioni. Si tratta di fondi riferiti a investimenti già realizzati e pienamente ammissibili che, senza un intervento correttivo, non riceverebbero il contributo pubblico spettante.

“Parliamo di investimenti reali, già effettuati, che hanno rispettato tutte le regole previste dalla Zes unica”, ha spiegato Rizzolo. Il presidente degli industriali ha sottolineato come la normativa nazionale consenta l’utilizzo dei fondi della politica di coesione 2021-2027 per coprire queste carenze. “Non possiamo permettere che una parte così rilevante del contributo pubblico resti esclusa”, ha aggiunto il vertice di Sicindustria, chiedendo alla Regione di colmare il gap per evitare disparità tra le imprese e garantire la competitività del territorio.

L’obiettivo della proposta è portare la copertura all’aliquota massima per tutte le aziende dell’isola, scongiurando il rischio che gli sforzi imprenditoriali vengano vanificati da un’insufficiente dotazione finanziaria dello Stato. Per Rizzolo, la Zes resta uno strumento strategico per lo sviluppo e l’occupazione e non può essere depotenziata proprio nella fase cruciale del rilancio industriale del Mezzogiorno.