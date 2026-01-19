 Zone rosse a Palermo, il prefetto: “Prorogate fino ad aprile”
Zone rosse a Palermo, il prefetto: “Prorogate fino ad aprile”

Da ottobre controllate 27.865 persone, allontanamento per 27
LA MISURA
di
1 min di lettura

PALERMO – Il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha prorogato fino ad aprile i controlli nelle aree a vigilanza rafforzata, le cosiddette zone rosse instituite con l’ordinanza del 18 ottobre 2025. Lo ha fatto nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto lo scorso 15 gennaio

La proroga serve a mantenere elevati i livelli di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di illegalità nei luoghi maggiormente frequentati della “movida”. E non consentire la presenza di persone già denunciate per attività illegali o violente.

Il bilancio parziale dei controlli

Da ottobre ad oggi nelle zone rosse sono state controllate dalle forze di polizia 27.865 persone, mentre 27 sono state destinatarie di provvedimenti di allontanamento.

