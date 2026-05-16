Zoppas (ICE) “Italia pronta a sostenere l’espansione delle imprese in Cina”

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il governo italiano è pronto a sostenere le imprese italiane nell’ingresso e nell’espansione sul mercato cinese, secondo Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

“Se troviamo la combinazione giusta, il giusto abbinamento tra prodotti e cucina cinese, allora si aprirà per noi un mercato completamente nuovo”, ha dichiarato Zoppas.

Ai microfoni di Xinhua, durante la quarta edizione della Wine to Asia Shenzhen International Wine & Spirits Fair, in corso nella metropoli meridionale cinese di Shenzhen, Zoppas ha affermato che il mercato cinese offre un enorme potenziale di crescita per i prodotti italiani del settore alimentare, vitivinicolo e lifestyle.

L’Italia ha allestito un padiglione nazionale alla fiera, in programma da giovedì a sabato, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul mercato cinese e consolidare i legami economici e commerciali bilaterali.

Organizzata da Veronafiere, l’esposizione ha riunito oltre 400 espositori e marchi premium provenienti da più di 20 Paesi e regioni, creando una piattaforma professionale e internazionale per la promozione di vini e liquori.

Il padiglione nazionale italiano ospita 46 aziende vinicole italiane, presentando prodotti selezionati e favorendo i contatti commerciali tra produttori italiani e acquirenti cinesi.

Zoppas ha indicato la continua apertura del mercato cinese e la crescita della domanda dei consumatori come importanti fattori trainanti per le esportazioni di vino italiano.

Secondo Zoppas, la fiera punta a promuovere l’integrazione dei marchi italiani nel mercato locale e a favorire l’abbinamento tra vini e liquori italiani e i sapori della cucina cinese.

Alessio Pellegrini, espositore italiano con 14 anni di esperienza nel mercato vitivinicolo italiano in Cina, ha osservato una rapida crescita delle vendite online nel relativo settore cinese.

Piattaforme come Rednote e WeChat sono diventate fondamentali per la promozione dei marchi, ha affermato Pellegrini, aggiungendo che la conoscenza e l’apprezzamento dei vini italiani da parte dei consumatori sono aumentati in modo evidente.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).