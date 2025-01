Zuccaro: “A Catania micro-criminalità ai più alti livelli d’Italia” VIDEO

L'intervento del Procuratore generale di Catania

CATANIA – “A Catania, la micro-criminalità minorile è ai più alti livelli d’Italia: un fatto che viene avvertito dalle persone in maniera acuta. Da parte delle forze dell’ordine, c’è stato un cambio di passo. Ma non si può fronteggiare solo con le forze di polizia un fenomeno che va affrontato anche dalla pubblica amministrazione”. A parlare è il Procuratore generale, Carmelo Zuccaro, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Zuccaro si è anche soffermato sulla questione legata alle strutture in dotazione alla magistratura etnea.