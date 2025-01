Catania, si apre l’anno giudiziario: tra carenze d’organico e Cittadella VIDEO

Le parole del presidente di Corte d'Appello, Filippo Pennisi

CATANIA – Si apre l’anno giudiziario a Catania. Preceduto dalla protesta dell’Anm a proposito della separazione delle carriere, la relazione del presidente di Corte d’Appello, Filippo Pennisi, fotografa il momento attuale.

Tra le carenze in organico e l’accelerata sui lavori per la nuova Cittadella giudiziaria di Viale Africa. “Il numero delle cause civili è in diminuzione. In Corte d’Appello riusciamo a garantire la durata di un processo nei termini dei due anni: perfettamente in linea con quello che sono le richieste dell’Europa”.

Prosegue Pennisi: “Sul fronte del penale, riusciamo a contenere l’elevata sopravvenienza che riusciremmo a diminuire solo se gli organici fossero realmente coperti e che gli organichi fossero anche adeguati. Gli uffici minorili e di sorveglianza continuano a fare bene nei rispettivi campi d’azione.

E c’è una buona notizia: l’accelerazione dei lavori alla nuova Cittadella della giustizia al Viale Africa”.