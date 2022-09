Incidente, Giovanni muore a 25 anni, “La vita è ingiusta”

Un'altra vittima della strada

Amante delle arti marziali e dei cani, come dimostrano i vari post sul suo profilo Facebook. Giovanni Catanzaro, 25 anni, è l’ultima vittima della strada a Catania di questa estate. L’incidente è avvenuto nella notte. Il giovane cuoco, che come scrive ilgazzettinonline.it era in ferie in famiglia dal suo lavoro in Olanda, stava percorrendo con la moto via Luminaria che collega Giarre a Santa Venerina.

L’impatto con un’auto è stato violentissimo, il giovane è morto sul colpo. I soccorritori hanno potuto constatare il decesso del 25enne. A eseguire i rilievi i carabinieri che definiranno l’esatta dinamica del tragico sinistro.



Tanti i post su fb dedicati alla vittima. Ecco l’addio di un familiare: “Ciao Giovanni Catanzaro che la terra ti sia lieve. La vita è ingiusta .. R.I.P. cucinittu Come mi chiamavi sempre tu, tvb”