“Violentata in via Roma”: la notte da incubo di una spagnola a Palermo

I carabinieri hanno arrestato un tunisino di vent'anni

PALERMO – Stava tornando nel suo alloggio dopo avere trascorso, insieme agli amici, alcune ore nel centro storico di Palermo, ma la serata è sfociata in un incubo. Una studentessa spagnola di 22 anni, in Erasmus nel capoluogo siciliano, ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata in strada, nella centralissima via Roma.

La denuncia

E’ successo nella notte tra il 26 e il 27 aprile, nel tratto più vicino alla stazione centrale. La ragazza ha raccontato ai militari di essere stata bloccata in una zona particolarmente buia e di avere cercato di difendersi. Ha quindi fornito una descrizione dell’uomo che avrebbe abusato di lei e che ha poi cercato di fare perdere le sue tracce tra i vicoli del centro storico. Sono subito partite le indagini per individuarlo.

Le indagini

Sono stati analizzati i video delle tante telecamere che si trovano nella zona e che hanno permesso agli investigatori di ricostruire i movimenti del presunto aggressore. Gli accertamenti hanno condotto all’identificazione di un tunisino di 20 anni che è stato arrestato e trasferito al Pagliarelli.

La violenza sessuale in via Marinuzzi

Lo scorso febbraio la procura ha chiesto sette e dieci anni di carcere per due cugini accusati di avere violentato un’altra turista a Palermo. La vicenda risale al novembre del 2023, quando una donna canadese ha raccontato di essere stata stuprata in un b&b in via Marinuzzi, sempre dalle parti della stazione centrale.

Il caso a Ballarò

A gennaio, invece, i giudici della corte d’appello di Palermo hanno confermato la condanna a 9 anni per Baba Sillah, un gambiano di 48 anni che avrebbe tentato di abusare di una turista francese al mercato di Ballarò, la sera del 25 maggio del 2022.