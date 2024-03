Spende 20 milioni per una villa sopra un grattacielo, ma potrebbe non abitarla VIDEO

3700 metri quadrati di lusso e opulenza

INDIA – Spende 20 milioni per una villa sopra un grattacielo, ma potrebbe non abitarla. Vijay Mallya, noto imprenditore indiano nel settore birrario, ha ultimato la costruzione di un’imponente dimora sita sul vertice di un grattacielo alto 120 metri, localizzato presso le Kingfisher Towers di UB City, nel cuore di Bengaluru, India. La residenza, caratterizzata da una superficie complessiva di 3700 metri quadrati, rappresenta un simbolo di lusso e opulenza.

La villa sopra il grattacielo: le incredibili immagini

Nonostante l’enorme investimento e la maestosità della villa, Mallya si trova di fronte a un ostacolo significativo che potrebbe impedirgli di abitarla. A marzo 2016, l’imprenditore è stato costretto a lasciare l’India per rifugiarsi nel Regno Unito. L’uomo è fuggito in seguito ad accuse di insolvenza per un debito che supera il miliardo di dollari, oltre a imputazioni per frode. Le autorità indiane sono attivamente impegnate nel tentativo di ottenere l’estradizione di Mallya, al fine di procedere con le azioni legali nei suoi confronti, a causa delle controversie legate alle sue pratiche commerciali, che lo hanno portato a dominare il mercato della birra attraverso una strategia di bassi prezzi.



