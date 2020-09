L’Ars lancia nuove assunzioni

Domande per via telematica

PALERMO – L’Assemblea regionale siciliana ha bandito un concorso per 8 posti di segretario parlamentare di prima fascia, con mansioni di segretario di amministrazione. Possono partecipare tutti i diplomati con almeno 90/100 o laureati di primo livello senza limiti di voto. Le domande vanno presentate solo in via telematica utilizzando i moduli disponibili sul sito istituzionale www.ars.sicilia.it entro il 18 giugno.

(ANSA).