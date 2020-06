Interrogato il comandante Centore

Il procuratore Patronaggio ha tagliato corto: "Massima sinergia come sempre".

Il comandante della “Sea Watch 3”, Arturo Centore, sta rispondendo a tutte le domande del procuratore aggiunto Salvatore Vella e ha portato anche dei documenti. L’interrogatorio si sta svolgendo alla Procura di Agrigento. Centore, indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è accompagnato dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini.

“Il ministro ha avuto modo di affrontare la situazione e ha seguito l’evolversi della vicenda attraverso i suoi uffici. La linea del ministero dell’Interno era definita rispetto all’impostazione generale della politica del Governo in materia di immigrazione, nel rispetto ovviamente delle competenze che la legge affida ad altre strutture ed organi dello Stato”, ha detto il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, in merito alle polemiche sulla nave “Sea Watch 3”. Accanto al prefetto, alla presentazione del neonato tavolo interistituzionale a tutela delle donne e dei soggetti deboli, anche il procuratore Luigi Patronaggio che, incalzato dai cronisti sulla vicenda, ha tagliato corto: “Massima sinergia come sempre”.