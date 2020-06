PALERMO – Era appena tornata sul posto in cui aveva parcheggiato la sua auto quando ha trovato un uomo all’interno del mezzo. Lo stava passando al setaccio e, probabilmente, stava cercando anche il modo di rubarlo.

Una disavventura per una 21enne palermitana, soccorsa dai sanitari del 118 e dalla polizia nella notte tra mercoledì e giovedì in via Alessandro Scarlatti, in pieno centro storico: l’uomo l’avrebbe infatti anche travolta col suo scooter. Agli agenti di polizia arrivati sul posto ha raccontato di aver sorpreso il ladro in azione.

Quest’ultimo, una volta scoperto, sarebbe salito a bordo di uno scooter, ma lei avrebbe tentato di sbarrare la strada per bloccarlo e sarebbe stata investita. Un episodio su cui sono subito partite le indagini.

Gli accertamenti avrebbero già fatto venire a galla il nome del proprietario del ciclomotore, che sarebbe un uomo attualmente in carcere. Il ladro si è dato alla fuga con quel mezzo, facendo perdere le sue tracce. Una vicenda tutta da ricostruire ma che accende nuovamente i riflettori sui numerosi casi di furti e rapine nel centro storico del capoluogo siciliano.