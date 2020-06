I siciliani disertano le urne

PALERMO – Si esca fuori dai confini del politically correct. Delle due l’una: o i siciliani hanno scelto la protesta di massa oppure alla stragrande maggioranza dei nulla frega delle elezioni. Limitarsi a parlare di astensionismo sarebbe fin troppo riduttivo.

Ha votato il 37,5% degli elettori. È la regione italiana, assieme alla Sardegna che fa peggio, con l’affluenza più bassa, distante di quasi 20 punti dal dato nazionale del 56%. Adesso i partiti si lanceranno nelle analisi in cui, c’è da giurarci, chi a torto e chi a ragione, diranno di avere vinto. E invece hanno perso tutti. Abbiamo perso tutti.

I siciliani scelgono di restare fuori dal dibattito politico. Non scalda i cuori di quasi due siciliani su tre il pensiero sovranista della Lega (che comunque sfonda nell’Isola), dominante nel resto del Paese. Non fanno breccia le polemiche sull’accoglienza dei migranti che in Sicilia hanno conosciuto i livelli più alti di tensione. Non allarga la platea dei consensi il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle per combattere la povertà. Dall’altra parte non fa proseliti l’indignazione anti salviniana che ha portato alcuni siciliani ad esporre degli striscioni ai balconi. E neppure il richiamo al meridionalismo come valore da difendere da un passato leghista che, secondo i critici più feroci, non può essere archiviato.

Le prese di posizione restano casi isolati a chi le propone. La stragrande maggioranza dei siciliani resta indifferente a tutto, in una regione in cui i tassi di disoccupazione e la povertà sono a livelli record. Non è, però, con il voto che due isolani su tre hanno scelto di manifestare il loro pensiero. Neppure c’era bel tempo ieri per credere che gli elettori siano andati al mare e il campionato di calcio non riservava chissà quali sussulti pomeridiani.

No, i siciliani hanno scelto di non votare. La disaffezione alla politica, si dirà. Il non voto è un segno di protesta. Troppo poco per spiegare il deserto delle urne.