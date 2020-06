Incendio al supermercato Md

PALERMO – I vigili del fuoco sono intervenuti stamane a Palermo, in seguito a un incendio scoppiato nei locali del supermercato Md che si trova all’angolo tra piazza Nascé e la via Ugo Bassi che fortunatamente non ha provocato feriti. Le squadre dei pompieri hanno impiegato alcune ore per spegnere le fiamme divampate all’interno dell’esercizio commerciale che era chiuso.

Sulle cause dell’incendio sono in corso indagini della polizia. Tanta preoccupazione tra i residenti della zona, nei pressi del Borgo vecchio, che hanno abbandonato le abitazioni in attesa che le fiamme fossero domate.