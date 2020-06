Per i suoi trent'anni il Banco Alimentare in piazza per i bisognosi

Il Banco Alimentare festeggia i suoi trenta anni di attività in piazza con i suoi volontari tra la gente per raccogliere fondi a sostegno delle persone più bisognose che vivono nel nostro paese. L’iniziativa partita il primo giugno si terrà in oltre 50 piazze in tutta Italia.

Nella parte occidentale della Sicilia i volontari saranno presenti a Cefalù, a Trapani e a Cinisi. A Cefalù la manifestazione si terrà giovedì 6 giugno 2019 presso Istituto Artigianelli. Con inizio alle ore 17 ci sarà un torneo di calcetto, si potrà visitare lo stand per la campagna “La fame non va in vacanza” raccoltamfondi tramite offerta di marmellate, e la mostra che ripercorre i 30 anni dalla fondazione del Banco Alimentare. È previsto inoltre uno show cooking di “cucina circolare” da parte della scuola EUROFORM di Palermo e una gara culinaria per la torta più originale avente a tema il Banco Alimentare. Alle ore 19.00 gli interventi delle autorità. Saranno presenti Giuseppe Marciante Vescovo di Cefalù, Rosario Lapunzina,

Sindaco di Cefalù, Michela Tavarella Sindaco di Campofelice di Roccella, Maria Rita Muratore, coordinatrice Euroform Palermo e altri amministratori dei comuni vicini. A Trapani venerdì 7 giugno 2019 la manifestazione si terrà nella Piazza ex Mercato del pesce, al Lungomare Dante Alighieri 12. Si inizierà alle ore 17. Anche in quella occasione si potrà visitare la mostra che ripercorre i 30 anni dalla fondazione del Banco Alimentare, lo stand per la campagna “La fame non va in vacanza”; ci sarà inoltre una gara di disegno per i più piccini dal titolo: “Disegna il banco”, e una gara culinaria per la torta più originale a tema Banco Alimentare. Alle 19 l’intervento delle autorità e le premiazioni.

Hanno assicurato la loro presenza Giacomo Tranchida Sindaco di Trapani, VideoH24. Sono stati invitati Alberto Di Girolamo Sindaco di Marsala, i Dirigenti scolastici di Trapani e Marsala (Andrea Badalamenti e Anna Maria Angileri).

A Cinisi la conclusione. Sabato 8 giugno 2019 con inizio alle ore 10.30 si svolgerà l’OPEN DAY nel magazzino di Cinisi, S.S. 113 113 Km 291,300 c.da San Giovanni Si inizierà alle 10.30 con l’estrazione dei bigliettim vincenti della lotteria “Una briciola per chi ha fame 2019”, una gara di “Pane cunsatu”. Si potrà visitare la mostra e aderire alla campagna “La fame non va in vacanza”, video e audio testimonianze. Saranno presenti l’Arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi, il Sindaco di Cinisi, Gianni Palazzolo, l’Assessore Leonardo Biundo e lo staff Riolo per Toyota.