Le prospettive non sono buone. Per la prima volta, da cinque anni a questa parte, le previsioni turistiche per l’estate in Italia segnano il passo, infatti mostrano uno sconfortante segno negativo. Tra giugno e agosto sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni in meno rispetto all’estate 2018 (-0,9%). Il calo coinvolge turisti italiani (-1,1%) e internazionali (-0,8%). A dare l’allarme Cst-Assoturismo Confesercenti.