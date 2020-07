PALERMO – Sono stati raccolti oltre 1.500 chili di spazzatura urbana e materiale edile di risulta nel quartiere Ballarò, a palermo, dai 40 giovani volontari provenienti da tutta la Sicilia che hanno partecipato al campus sociale e interculturale ‘Guardo la mia città’, organizzato dal Movimento dei Focolari. L’area di via Salita del Banditore è stata completamente bonificata, sono state prima tolte le erbe infestanti, poi i rifiuti urbani e poi con un cassonato da 3 metri cubi è stato rimosso anche il materiale edile di risulta.

A dare una mano, in questi cinque giorni di lavoro anche due ragazzi immigrati della Missione Speranza e Carità, volontari dell’Associazione Mercato Storico Ballarò e del gruppo adulti dell’Azione Cattolica San Nicola di Bari. Tanta la solidarietà da parte degli abitanti di Ballarò che più di una volta hanno dato da bere ai giovani volontari che lavoravano per rendere di nuovo vivibile l’area, un giovane della zona ha deciso di sbracciarsi e di unirsi ai volontari. Un’abitante si è avvicinata agli organizzatori, offrendo un piccolo contributo, tutto in monetine. Claudio Villafranca, ideatore e coordinatore del progetto ha spiegato: “Questo campus sociale è durato cinque giorni e ha visto tanta partecipazione dei giovani, ma anche della gente che abita a Ballarò.Sono stare ripulite anche altre piccole aree e si sono fatti tante esperienze di condivisione”.

I 40 giovani hanno fatto una visita al centro Astalli, un incontro con i migranti del centro Santa Chiara, una conoscenza della Missione Speranza e Carità che ospita gratuitamente 1100 persone. Sono state fatte anche attività ludico- creative per Palermo, la una bella attività manuale con gli artigiani di Ballarò, un incontro con una psicologa e si è parlato di cittadinanza attiva. Villafranca ha aggiunto: “L’anno scorso abbiamo pulito i marciapiedi del quartiere. Quest’anno, di concerto con l’amministrazione comunale e con il presidente della circoscrizione, Massimo Castiglia, si è deciso di sistemare e rendere fruibile una piazzetta del quartiere, dove poi si creerà uno spazio gioco per i bambini”.

