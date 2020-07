È un'Italia divisa in due. Occhio alle temperature in Sicilia

È un’Italia divisa in due sul fronte delle previsioni meteo. Maltempo al Centro Nord, beltempo e caldo record al Sud.

Ecco le previsioni:

DOMENICA 7 LUGLIO Al Nord peggiora entro il pomeriggio su Alpi e Prealpi, specie orientali, con temporali in marcia a Val Padana e alto Adriatico; asciutto all’estremo Nordovest. Temperature stabili, massime tra 32 e 37. Al Centro soleggiato, salvo qualche nube in Toscana. Tra sera e notte primi temporali sulle Marche. Temperature stabili, massime tra 33 e 36, sino a 40 in Sardegna. Al Sud bel tempo su tutte le regioni, salvo innocue velature in transito e nubi nottetempo sul basso Tirreno. Temperature in ascesa, massime tra 33 e 38.

LUNEDI’ 8 LUGLIO Al Nord rovesci al mattino su Veneto e Romagna. Al pomeriggio temporali su nord dorsale, Alpi e Prealpi specie centro-orientali, sole altrove. Temperature in calo, massime tra 30 e 35. Al Centro a tratti instabile tra Toscana e dorsale marchigiana ma migliora entro la serata; soleggiato altrove. Temperature in calo ad Est, massime tra 30 e 35, inferiori sull’Adriatico. Al Sud stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi medio-alte in transito. Temperature stabili, massime tra 33 e 38.

MARTEDI’ 9 LUGLIO Al Nord marcato peggioramento, specie dal pomeriggio con rovesci e temporali diffusi, a tratti anche di forte intensità. Temperature in generale diminuzione, massime tra 25 e 30. Al Centro nubi in aumento tra Toscana e medio Adriatico con temporali dal pomeriggio, sole altrove. Temperature in calo, massime tra 28 e 33, superiori in Sardegna. Al Sud ancora bel tempo anche se con primi fenomeni in arrivo su Molise, Gargano e dorsale campana. Temperature in lieve flessione, massime tra 31 e 36, superiori in Sicilia. (ANSA)