‘Carola veste come un trans…’

MESSINA– L’assessore comunale alla Cultura di Messina, Enzo Trimarchi si è sospeso dalla carica e non parteciperà ai lavori di giunta fino a quando non ci sarà un pubblico chiarimento con l’arcigay di Messina già fissato per il prossimo martedì. Lo dice il sindaco di Messina Cateno De Luca sulla sua pagina Facebook dopo che in un post l’assessore aveva scritto che Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch si veste “da trans qual è ” scatenando le polemiche dell’Arcigay. De Luca ha rimproverato l’assessore per il modo dispregiativo con il quale ha inteso la parola ‘trans’ chiedendogli di chiedere a Rosario Duca, presidente dell’Arcigay di Messina, in pubblico le sue scuse. “Se Duca – ha detto De Luca – accetta le scuse, non farò provvedimento di revoca all’assessore. Io sono l’uomo più peccatore del mondo ma le discriminazioni non mi piacciono”. (ANSA).