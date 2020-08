‘Vuoi fare sesso a pagamento?’

POZZALLO (RAGUSA) – I carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno arrestato un uomo ed una donna per una rapina a un anziano che, aggredito dalla coppia, ha rischiato di perdere l’occhio. La vittima, colpita con un pugno, ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni. L’anziano ha indicato agli investigatori gli aggressori raccontando di essere stato avvicinato dalla ragazza di 21 anni che gli avrebbe proposto di appartarsi per avere un rapporto sessuale a pagamento. Dopo aver preteso il pagamento anticipato della prestazione, si è avvicinato il complice che ha colpito l’anziano. (ANSA).