Omicidio del carabiniere

Elder Finnegan Lee di 19 anni e Gabriel Christian Natale Hjorth di 18 anni, entrambi californiani e in vacanza nella Capitale, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per tentata estorsione e omicidio aggravato in concorso per la morte del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega nella notte tra giovedì e venerdì. Nella loro stanza d’albergo in Prati sono stati trovati un coltello di notevoli dimensioni sporco di sangue, nascosto dietro a un pannello del soffitto, e i vestiti indossati durante l’aggressione. I due, che avrebbero entrambi confessato, sono stati interrogati a lungo in caserma dai carabinieri, e davanti ‘a prove schiaccianti’ avrebbero ammesso le proprie responsabilità. A quanto ricostruito dagli investigatori, l’autore materiale del ferimento è Finnegan, che ha detto agli inquirenti: ‘Non pensavo fosse un carabiniere, avevo paura di essere nuovamente ingannato’. I due erano pronti per lasciare il territorio nazionale, avevano già preparato i bagagli. Domani la camera ardente del vice brigadiere a Roma, lunedì i funerali a Somma vesuviana. Di Maio, Stato si faccia l’esame di coscienza, nelle città precarie condizioni di sicurezza.