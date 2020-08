Autostrade, nuovi cantieri sulla A18

“A stagione turistica avviata il consorzio autostrade siciliane(CAS) moltiplica i cantieri lungo l’Autostrada Messina Catania già teatro di interruzioni e lavori trasformando l’importante arteria in un inferno per turisti e pendolari e rivelandosi una vera calamità per la viabilità siciliana. E’ l’ennesimo pasticcio di quest’estate durante la quale turisti e cittadini sono costretti a fare i conti con cantieri aperti lungo l‘autostrada e siti culturali chiusi”. Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Partito Democratico.

“I lavori di manutenzione del verde sulla tangenziale di Catania che bloccano il tratto tra Misterbianco e Sn Gregorio, quelli lungo l’autostrada Messina- Catania, che si sommano ai lavori della galleria Giardini chiusa da otto mesi, e quelli lungo la Cassibile – Rosolini – aggiunge Barbagallo – sono le conseguenze della cattiva programmazione del Cas in netto ritardo nel calendario di programmazione degli interventi di manutenzione. E’ necessario che il governo regionale intervenga – conclude il parlamentare regionale – verificando l’eventuale possibilità di rinvio dei lavori in altri periodi o quantomeno in orari meno trafficati e vigilando maggiormente sulla gestione delle nostre strade”.