Gennuso patteggia, torna all’Ars

Il parlamentare regionale Pippo Gennuso, sospeso dall’Assemblea regionale siciliana perché agli arresti domiciliari per un presunto caso di corruzione, è tornato a occupare il suo posto all’Ars dopo il patteggiamento a Roma a un anno e 2 mesi per il reato di traffico di influenze. Pena non soggetta alla cosiddetta legge Savarino, che esclude dalla vita politica e amministrativa coloro i quali abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Esce di scena, quindi, Daniela Ternullo, prima dei non eletti alle ultime elezioni regionali nel collegio di Siracusa nella lista di Popolari e Autonomisti.

La Ternullo aveva però scelto di lasciare gli Autonomisti e trasferirsi al gruppo Ora Sicilia, guidato dall’ex Forza Italia, Luigi Genovese. Adesso, la nuova formazione politica, di cui fanno parte anche l’ex Pd Luisa Lantieri e l’ex leghista Tony Rizzotto, resta in stand by, in attesa dell’ok dell’Ars per la costituzione del gruppo anche con soli tre deputati.

“Il ritorno in aula di Gennuso? La Severino va inasprita”, è stata la reazione dei deputati del M5S all’Ars. “Se non si inasprisce la legge – affermano i deputati 5 Stelle – questo Parlamento e i parlamenti in genere sono destinati a perdere di credibilità. Quanto a credibilità l’Ars comunque ha perso parecchi punti, visto che conta un quarto di deputati indagati, a cui vanno aggiunti quattro assessori, pure essi indagati”. “Giustizia e giustizialismo – concludono i deputati – non vanno assolutamente confusi. Ma non si può sempre e comunque aspettare il terzo grado di giudizio, specie quando si è colpiti da capi d’accusa molto gravi e si occupano posti di grande responsabilità. Savona, ad esempio, continua a dirigere la commissione più importante del Parlamento, tra il silenzio generale, pur essendo accusato di truffa”.