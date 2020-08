Dai sacchetti si risale ai proprietari

SIRACUSA – Sono risaliti ai proprietari dei sacchetti abbandonati in strada tramite i rifiuti. Sono 11 le persone che saranno denunciate alla Procura di Siracusa per reato ambientale. I controlli sono scattati all’ingresso di Marzamemi, borgo di Pachino, nel Siracusano, nei pressi della fonte Rosana sulla statale 115 Noto-Rosolini e in contrada Fiumara. “Grazie agli elementi rinvenuti nei sacchi abbandonati – ha detto l’assessore all’Igiene urbana di Noto, Giovanni Campisi -, è stato possibile risalire agli autori: 9 sono le persone individuate dopo i controlli a Marzamemi, una dopo i controlli nei pressi della fonte Rosana e un’altra dopo i controlli in contrada Fiumara. Tutti saranno sanzionati ai sensi di legge”.