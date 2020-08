Discoteca abusiva e festa privata

La Polizia Municipale, nella notte tra venerdì e sabato, ha sequestrato una discoteca abusiva all’Arenella e apparecchiature musicali ad una villa privata all’Addaura, con sanzioni complessive che ammontano a 8300 euro.

All’Arenella gli agenti del CAEP (Controllo Attività Economico Produttive) hanno riscontrato che una discoteca era totalmente abusiva, con intrattenimento musicale e somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli. Il locale era provvisto di cucina laboratorio e l’intrattenimento musicale era gestito, senza alcun titolo, da un DJ. Oltre al sequestro dell’attività, immediatamente interrotta, è stato effettuato il sequestro amministrativo cautelare per 10 giorni di tutte le apparecchiature musicali poste all’esterno del locale, tra cui diffusori audio, console e mixer. Il gestore dell’attività è stato sanzionato perché privo di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per un importo di 5.000 euro, per la mancanza delle autorizzazioni sanitarie per un importo di 3.000 euro e per la diffusione di emissioni sonore all’esterno del locale per un importo di 150 euro.

All’Addaura, gli agenti sono intervenuti durante un festa privata in una villa, a seguito di segnalazioni di cittadini che lamentavano la musica ad alto volume. L’intrattenimento musicale era gestito, senza alcun titolo, da un DJ e la musica veniva diffusa all’esterno in un terrazzo all’aperto di pertinenza della villa. Gli agenti hanno sequestrato per 10 giorni le apparecchiature musicali, tra cui diffusori audio, console e mixer ed elevato un verbale di contestazione di 150 euro.