PALERMO – “Si chiamerà New Deal e sarà un nuovo spazio politico che proverà a mettere insieme le migliori esperienze all’interno del Partito Democratico e non solo”. Lo dichiara Fausto Raciti, deputato PD, a proposito dell’Associazione che darà vita nei prossimi giorni insieme e a militanti e dirigenti del Partito Democratico siciliano.

“New Deal – si legge in un comunicato – sarà un modo per mettere insieme esperienze, teste e voglia di fare. Abbiamo la necessità di connettere tante energie incrociate durante la campagna elettorale per le europee ed in questi anni ad un visione della politica moderna, umana e progressista. Per affrontare e sconfiggere i populisti non basta rievocare vecchi scenari e vecchie alleanze. Serve guardare a fra 30 anni e non a 30 anni fa. Guardiamo ai giovani che lottano per la salvezza del pianeta, dei volontari che salvano le vite in mare, ai liberi professionisti, agli artigiani, agli imprenditori e di chi lavora ogni giorno per fare della Sicilia un posto migliore”.