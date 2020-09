ROMA – Andare a votare subito sarebbe “folle”. Perché adesso “ci vuole un governo istituzionale, che permetta agli italiani di votare il referendum sul taglio dei parlamentari, che eviti l’aumento dell’Iva, e che gestisca le prossime elezioni politiche senza strumentalizzazioni”. Intervistato dal Corriere della Sera, Matteo Renzi rivolge questo appello a tutte le forze politiche. E spiega che il presidente Mattarella potrà valutare l’incarico a un premier autorevole: “A lui toccheranno le scelte: noi dobbiamo consegnargli una ipotesi concreta”.

“Governo tecnico per qualche mese, votato da Pd, M5s e Forza Italia, per fare cosa? La manovra più dura degli ultimi anni? Prendere qualche mese per fare un partito? Bisogna fermare Salvini ora e farlo insieme, mobilitando il paese. È il momento del coraggio non dei tatticismi”. Così su Twitter Carlo Calenda commenta l’intervista di Matteo Renzi al Corriere della Sera in cui l’ex premier definisce “folle” il voto subito e propone un governo istituzionale per la manovra e la riduzione del numero dei parlamentari.