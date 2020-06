Bolsonaro contro Macron

Un commento su Facebook inasprisce i toni della polemica sulla gestione degli incendi in Amazzonia

“Non umiliarlo”, e una risata a seguito: il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non si risparmia e rincara la dose ai danni del presidente francese Emmanuel Macron, col quale è in aperta polemica sul tema degli incendi in Amazzonia. La stoccata arriva con un commento a un post su Facebook, rivolto alla premiere dame e al suo aspetto fisico.

Poche, taglienti parole, in risposta al post di un altro un utente del social; “Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?”, ha scritto l’uomo, corredando il testo con un collage che mette a confronto l’aspetto di Brigitte Macron e quello di Michelle, moglie di Bolsonaro. “È una cosa triste per il Brasile, le donne brasiliane devono essere tristi, sono sicuro che provano vergogna – ha presto replicato Macron durante il G7 di Biarritz, in Francia -. Questi sono attacchi irrispettosi”.

Bolsonaro ha mal digerito l’invito generale del ‘padrone di casa’ Macron a parlare dell’emergenza incendi nella foresta amazzonica durante il G7, formato da cui il Brasile è escluso. Mossa a cui il presidente verdeoro ha risposto accusando il francese di mentalità colonialista. A sua volta, Macron ha replicato accusando Bolsonaro di aver mentito sul suo impegno a favore dell’ambiente; poi ha annunciato l’opposizione della Francia all’accordo tra Unione europea e Mercosur. L’accordo coinvolgerebbe il mercato comune del Sudamerica (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) con cui l’UE sta negoziando un accordo di libero scambio che consentirà importazioni a dazio zero di prodotti che fanno concorrenza alle produzioni locali.