Rissa a San Giuseppe Jato

PALERMO – Salgono a tre gli arresti per la rissa scoppiata ieri a San Giuseppe Jato (Pa) e che ha coinvolto due famiglie in via Anime Sante, provocando il lieve ferimento di una coppia di coniugi, raggiunta dai colpi di un’arma ad aria compressa. La causa è stata la musica ad alto volume e l’abbaiare dei cani. Richiamata dai vicini, la donna ha tirato fuori l’arma sparando, mentre la sorella ha imbracciato un fucile, sempre ad aria compressa, puntandolo contro la coppia. Le due donne sono state arrestate ieri con l’accusa di tentato omicidio. Oggi è toccato a un uomo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. In casa della donna che ha sparato è stato trovato un piccolo arsenale: un fucile e una pistola ad aria compressa, una balestra con frecce e un taser che “spara” scariche elettriche. (ANSA).