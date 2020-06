FIRENZE– Un bimbo di 2 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il piccolo è rimasto vittima, per cause in corso di accertamento, di un principio di annegamento mentre si trovava nella piscina di un residence nel Volterrano. IL 118 lo ha trasportato con l’elisoccorso a Firenze.