È morto Armando Savarino

È morto all’età di 78 anni Armando Savarino. Più volte sindaco di Ravanusa ed ex dirigente dell’Asp, era il padre della deputata regionale di Diventerà Bellissima, Giusi Savarino. Diverse le dichiarazioni di cordoglio, a cominciare da quelle del sindaco del Comune dell’Agrigentino, Carmelo D’Angelo. E un messaggio è arrivato anche dall’Ars, da parte della capogruppo dell’Udc Eleonora Lo Curto: “Esprimo il cordoglio del gruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana per la scomparsa di Armando Savarino, già apprezzatissimo sindaco di Ravanusa, padre della collega deputata Giusy, alla quale sono legata da sentimenti di amicizia personale e politica. Armando Savarino è stato un uomo probo che ha rappresentato la sua comunità con orgoglio e capacità amministrativa. Le condoglianze giungano all’intera famiglia”.

“Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Savarino: la perdita dell’amico Armando mi addolora profondamente per le doti umane che incarnava, per la sua passione politica, per il suo impegno professionale di medico sempre disponibile e di dirigente pubblico attento e illuminato, per il suo legame con la comunità territoriale a cui apparteneva e per la quale è sempre stato un riferimento naturale e autorevole. Il mio abbraccio più forte a Giusy ed ai suoi familiari, eredi e testimoni del suo insegnamento”. Così Saverio Romano, leader di Cantiere popolare.

Le condoglianze del nostro giornale alla famiglia.