PALERMO – Dall’Addaura a Terrasini, fino ad Aspra e Campofelice. La tragedia dei due sub morti ad Isola delle Femmine dopo una immersione è l’ennesima lungo la costa palermitana. Proprio ad Isola, un anno fa, a perdere la vita è stata una tredicenne, Martina Bologna, travolta da un’onda anomala mentre stava prendendo il sole su uno scoglio a filo d’acqua.

Era in compagnia della zia e della cugina quando la furia del mare l’ha trascinata al largo, lasciando le speranze appese ad un filo. La giovane era infatti stata recuperata da due bagnini di un lido balneare vicino, ma le sue condizioni si erano subito rivelate gravissime ed è deceduta in ospedale. Giornate spensierate concluse in tragedia, come quella di Anthony Cascino, 17 anni, che ha perso la vita a gennaio a Terrasini, sempre nel Palermitano. Pescare era la sua più grande passione e quel giorno si era alzato all’alba per raggiungere la località balneare.

Con un amico, si era recato in uno dei tratti più belli della costa occidentale, lo stesso in cui sono stati improvvisamente travolti da un’onda. Stavano pescando sulla scogliera quando sono finiti in mare e per il 17enne non c’è stato scampo: il suo cadavere è stato recuperato dopo estenuanti ricerche da parte dei sommozzatori della Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco, al lavoro anche nelle ultime ore per recuperare il corpo di Giuseppe Migliore, il sub di 58 anni che ieri si era immerso tra la costa e l’isolotto, insieme ad Antonino Aloisio, trovato morto già in mattinata.

Traditi dal mare dopo tuffi ‘maledetti’. Proprio come è successo lo scorso anno a Luca Giacoletti, ventenne palermitano e giovane promessa del nuoto. L’acqua era il suo habitat naturale, ma anche per un esperto come lui, le onde si sono rivelate fatali. Si trovava su un gommone, insieme ad alcuni amici all’Addaura. Si era immerso per liberare l’ancora rimasta incagliata sul fondo, ma non è più riemerso. A contribuire alla tragedia era stato il vento che aveva poi reso difficili anche le operazioni di ricerca del corpo.

Pochi mesi dopo, lo stesso destino ha spezzato la vita di Rosario Di Lorenzo, 46enne nato a Palermo, ma residente da tempo a Bagheria. E’ morto durante una battuta di pesca nel mare di Aspra.L’uomo quel giorno, aveva lasciato parte dell’attrezzatura sugli scogli, poi si era immerso. ma qualcosa è andato storto e non è riuscito a tornare indietro. A lanciare l’allarme erano stati i familiari.

Aveva invece soltanto dodici anni Alessia Cintura, la ragazzina che un anno e mezzo fa ha perso la vita a Campofelice di Roccella. Poco prima della tragedia si trovava a casa di un’amica, per una festa. Poi il gruppo di coetanei aveva deciso di andare in spiaggia. Dopo una corsa sulla battigia, i ragazzi avevano deciso di tuffarsi in acqua, ma il mare era agitato e Alessia non sapeva nuotare.