PALERMO – Proseguono a tutto spiano i controlli sul fronte delle irregolarità sul lavoro. La guardia di finanza di Palermo ha concentrato l’attenzione su numerose attività stagionali sulla costa e nell’entroterra della provincia.

Le f iamme gialle di Carini hanno così accertato che alcuni ristoranti, nonostante avessero un personale formato da molti giovani, avevano effettuato versamenti di ritenute Irpef alquanto esigui. I finanzieri hanno subito intuito che qualche dipendente lavorava in nero o in modo irregolare. Ipotesi confermata al termine di tre distinti controlli: nel primo caso, a fronte di 8 dipendenti presenti, ne sono stati rilevati 5 impiegati senza alcuna formalizzazione e regolarizzazione del rapporto lavorativo; nella seconda ispezione, a fronte di 13 lavoratori, 7 risultavano in “nero”; nell’ultimo controllo su 10 lavoratori ben 8 sono risultati non regolarmente assunti. Inoltre è stato sanzionato per uno dei tre esercizi commerciali il mancato pagamento del canone Rai. Al termine dell’attività ispettiva, sono state complessivamente comminate ai tre esercizi commerciali sanzioni per 46 mila euro.