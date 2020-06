VENEZIA – “La sfida per la sinistra è capire se da questa esperienza di governo si possa ricostruire il rapporto con il popolo, che si è perso”. Lo ha detto il neo ministro per il sud e la coesione, Giuseppe Provenzano, intervenendo a Mestre a un dibattito nell’ambito del Festival della politica. Sottolineando di non voler parlare “fino al voto di fiducia in veste di ministro, ma come studioso e come militante politico”, Provenzano ha aggiunto che “in un quadro politico così tanto mutato nel giro di un mese, anche questa avventura di governo avrà un senso politico se non rimuoverà le ragioni della sconfitta della sinistra. Si è detto che la sinistra aveva governato bene ma la gente non aveva capito. Io penso invece che se perdi il rapporto con il popolo non puoi dire di aver governato bene”.

Provenzano si è detto quindi “critico con l’ultima stagione del centrosinistra, perché ha perso la capacità di compiere le scelte. La sinistra significa uguaglianza nella libertà, e questo vuol dire ancora qualcosa in un mondo in cui è apparsa una destra nuova, che ricorda – ha concluso – quella che credevano sepolta dalla storia”.

(ANSA).