PALERMO – Palermo eliminato dalla Coppa Italia di Serie D per mano del Biancavilla. I rosanero dopo aver recuperato il passivo di 1-0 in virtù della rete di Marcellino al 20’, nella ripresa erano riusciti a riacciuffare il pari con Santana nella ripresa. Terminati i tempi regolamentari ai calci di rigore decisivi gli errori di Mauri e Crivello, tutti a segno invece i penalty degli ospiti.

CRONACA DEL MATCH

Inizia bene il Palermo che all’11’ si rende pericoloso con un angolo di Mauri, in cui Langella non riesce a spezzare il pallone per mandarlo alle spalle di Anastasi. Quattro minuti dopo il Biancavilla si affaccia in avanti con un tiro che si spegne alto di Viglianisi. Era il preludio del vantaggio della squadra etnea che passa al 20’ con uno straordinario gol di Marcellino che con un tiro violentissimo dai 30 metri batte un incolpevole Fallani. La risposta rosanero è rabbiosa e al 22’ il Palermo sfiora il pari con Santana prima e Rizzo Pinna poi, con quest’ultimo che spreca un perfetto assist di Ficarrotta. Al 31’ è ancora il Palermo a provarci: traversone di Vaccaro, colpo di testa di Santana, palla alta.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa al 48’ arriva il pareggio del Palermo con Santana, abile a mettere in rete di testa un perfetto cross di Martinelli. Da lì in poi il Biancavilla si chiude in difesa non permettendo ai rosanero di trovare varchi. Nonostante il forcing della squadra di Pergolizzi, Santana e compagni non riescono a rendersi pericolosi. Gli ultimi squilli arrivano nei minuti finali con Ficarrotta e Corsino, quest’ultimo entrato da pochissimi secondi ha sfiorato la rete con un tiro che si è spento sul palo. Terminati i tempi regolamentari ai rigori sbagliano Mauri e Crivello: rosanero eliminati, il Biancavilla passa il turno.