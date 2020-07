PALERMO – E’ morto Bartolo Fazio, già senatore dal 2006 al 2009. Ingegnere, madonita, nato nel 1954, Fazio era stato a lungo sindaco del suo comune, Geraci Siculo. Era malato da circa un anno.

Di formazione cattolico-democratica, aveva militato nelle Acli e nel Partito popolare italiano, del quale era stato segretario provinciale a Palermo. Quando il Ppi era confluito nella Margherita, Fazio era stato eletto coordinatore provinciale del movimento politico guidato da Francesco Rutelli, venendo eletto al Senato nelle liste della Margherita nel 2006. Poi, la Margherita e i Ds avevano dato vita al Partito democratico, a cui Fazio aveva aderito E’ stato anche membro dell’esecutivo regionale del Pd siciliano e membro dell’assemblea nazionale del partito. Successivamente aveva aderito per un breve periodo ad Alleanza per l’Italia. Consigliere delegato dell’Idimed, negli ultimi anni si era speso con passione per la promozione e la valorizzazione della dieta mediterranea.

*Aggiornamento

“Se ne va prematuramente un affettuoso amico, una persona che ha sempre creduto nell’impegno politico come un dovere per la crescita delle nostre comunità”. Il presidente dell’Asael, Matteo Cocchiara, e tutti gli organi dell’associazione, che ha avuto Bartolo Fazio come componente della propria giunta esecutiva per tanti anni, “ricorda agli amministratori locali la sua dedizione allo sviluppo dei nostri territori”. Dall’Asael arriva “un affettuoso abbraccio ai familiari ed alla comunità di Geraci Siculo”.

Cordoglio per la morte di Fazio è stato espresso dal capogruppo del PD Giiseppe Lupo che ne ha ricordato “il garbo” e “la presenza sul territorio”. Anche il presidente dell’Ars Gianfranco miccichè ha ricordato il politico madonita.