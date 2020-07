ENNA – Una nuova vincita in Sicilia e precisamente a Cerami, in provincia di Enna. Nel concorso del 24 settembre sono state oltre 3 milioni 561 mila le giocate vincenti. 10eLotto fortunato a Cerami (EN) dove è stata realizzata una vincita da 100.000 euro giocando solo 3 euro. E’ la vincita più alta d’Italia in questo concorso. Il fortunato giocatore, ha scelto la modalità Frequente, ha controllato direttamente sul monitor i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 9 su 10 e grazie al Doppio “Oro”, l’opzione di gioco del 10eLotto, ha potuto realizzare una vincita così importante. Il 10eLOTTO dall’inizio dell’anno ha premiato tutta l’Italia: sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 3 miliardi e 320 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.