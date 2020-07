E’ stato arrestato dai carabinieri perché era in strada, seduto a chiacchierare con alcuni amici invece di essere ai domiciliari. Un 21enne di Ponticelli è così nuovamente finito nei guai: ai militari che dovevano controllare la sua presenza in casa, ha risposto di essere uscito perché non riusciva più a stare da solo in casa. Il ragazzo è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio.