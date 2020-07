PALERMO – Stabilità anticiclonica, poi un break atlantico entro il 4 ottobre. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, la lunga fase stabile, soleggiata e dai connotati tardo-estivi in atto sulle regioni meridionali volgerà al termine a metà settimana. Tra oggi e domani, mercoledì 3 ottobre, infatti, il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo lascerà spazio all’arrivo di una rapida perturbazione nordatlantica. La giornata di martedì trascorrerà ancora all’insegna di condizioni di generale bel tempo, salvo qualche banco di nubi basse sul Tirreno legato alla persistenza di correnti umide alle basse quote.

I primi segnali di cambiamento si faranno strada a partire dall’alta Campania e dalla Sicilia sudoccidentale dal pomeriggio-sera di mercoledì con l’arrivo di nuvolosità medio-alta e qualche rovescio su Casertano, Trapanese e Agrigentino; in seguito, al transito del sistema frontale, nella giornata di giovedì 3 ottobre rovesci e temporali interesseranno a più riprese in particolare i settori tirrenici peninsulari e il Nord Sicilia. Ancora residua variabilità venerdì 4 tra bassa Calabria e Sicilia, tempo in miglioramento in Campania. La saccatura in arrivo dal Nord Europa si assocerà, inoltre, ad un deciso calo termico e a un progressivo rinforzo della ventilazione e del moto ondoso.